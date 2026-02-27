金沢市の50代女性がSNSを介した投資話でおよそ2300万円をだましとられる詐欺の被害に遭い、警察が知らないアカウントの投資話は信じないよう注意を呼びかけています。警察によりますと、2025年10月、金沢市の50代の女性が動画サイトで表示された投資に関する広告をきっかけに投資のアシスタントを名乗る者とやり取りをするようになり、SNS上のグループに招待されました。SNSでは、金融機関の関連会社に勤務し「投資の先生」を名乗