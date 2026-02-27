女優の河合優実が２７日、都内で韓国映画「しあわせな選択ＮＯＯＴＨＥＲＣＨＯＩＣＥ」（パク・チャヌク監督、３月６日公開）のジャパンプレミアに登場した。スペシャルゲストとして登場した河合は、登壇した主演のイ・ビョンホンとパク・チャヌク監督に花束を贈呈し、「（２人の）新作を待ち望んでいる映画ファンは日本にたくさんいらっしゃいますので、私がいちファンとして代表してお礼を伝えにお邪魔します」と頭を