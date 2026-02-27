国際女性デーの３月８日に、帯広競馬場で地方競馬の現役女性調教師８人が集合し、トークショーなどを行う。南関東からは安池成実調教師（川崎）、入口由美子調教師、平山真希調教師（以上浦和）の３人が参加予定だ。参加者のひとりである入口（旧姓・牛房）由美子調教師（４７）は、１９９９年に騎手デビュー。２００２年に先輩騎手の入口将宣氏と結婚し、長女を出産。翌年には復帰し、０８年の引退までママさんジョッキーとし