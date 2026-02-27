電柱の新設を原則禁止する日本初の条例案を都議会に提出した東京都ですが、地上から電柱をなくす取り組みは、実際、どれほど進んでいるのでしょうか。きのう、東京都の議会で小池都知事は…東京都小池百合子 知事「いつ発生してもおかしくない首都直下地震などによる電柱倒壊を防ぐため、無電柱化の取り組みを急がなければなりません」「無電柱化」の取り組みを急ぐことを表明しました。小池知事はこれまで、災害時に電柱が