女優の沢尻エリカと山谷花純が２７日、都内で映画「＃拡散」（白金監督）の初日舞台あいさつに出席した。ワクチン接種後に死亡した妻の真相を追いかける介護士がＳＮＳ上の怪情報に翻弄（ほんろう）される姿を描く。事務所の先輩でもある沢尻との共演が念願だったという山谷は「夢のような時間でした。いつか同じ舞台に出たいと思っていた。今日、その夢がかなってすごくうれしい」と涙。沢尻が活動を休止していた期間もあった