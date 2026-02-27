交番でパイロン投げつけ 熊本市内の交番で作業中の警察官にパイロンを投げつけて職務を妨害したとして、19歳の男が現行犯逮捕されました。 2月27日午後4時ごろ、熊本市中央区の熊本中央警察署手取本町交番で、男が工事現場などで使われるパイロンを警察官に投げつけたということです。 投げつけられた警察官が、公務執行妨害の疑いで男を現行犯逮捕しました。 突然現れ、無言で… 逮捕されたのは、熊本市に住む自称アルバイト