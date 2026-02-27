女優の沢尻エリカ（39）が27日、都内で映画「＃拡散」（監督白金）の初日舞台あいさつに登壇した。7年ぶりの映画出演で、24年2月の芸能活動再開後初の映像作品。背中が大きく開いた悪魔をモデルにしたという黒の衣装で登場した。主演の成田凌（32）らと笑顔で登壇。「初日を迎えられてうれしく思っています」とニッコリとあいさつ。成田とは19年9月公開の「人間失格太宰治と3人の女たち」以来の共演。成田演じる介護士を、取