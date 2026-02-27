◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われた中日との壮行試合（バンテリンドーム）をベンチから見届けた。初回１死一、二塁、４番の佐藤輝明内野手＝阪神＝が右翼席中段に先制の３ランをたたき込むと、右手を大きく掲げて喜びを表した。試合前は大観衆が