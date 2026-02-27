トヨタ自動車が運営する職業訓練校「トヨタ工業学園」で、卒業式が行われました。 【写真を見る】トヨタが運営する職業訓練校「トヨタ工業学園」で卒業式 豊田章男会長が卒業生234人に激励 ｢トヨタを支える人材となるため絶えず努力｣との決意を胸に…3月から正社員に （トヨタ自動車 豊田章男会長）「組織に埋没すれば、できなくなってしまうこともあると思います。そんな時は、この学園で学んだことを思い出してください」 卒