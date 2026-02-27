歌舞伎町のカリスマ・軍神が、ショーダンサーとして活躍する27歳美女を「タイプ」と明かす一幕があった。【映像】”異次元スタイル”27歳美女のドレス姿2月26日、ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』のスピンオフ企画が放送された。『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する