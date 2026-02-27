ニセの刻印が入った金の延べ棒を正規品として大量に売りさばいていたとされる犯罪グループがだまし取った現金を暗号資産に替えてマネーロンダリングした疑いで再逮捕されました。中国籍の楊暁東容疑者（39）ら3人は2025年、貴金属会社のニセの刻印が入った金の延べ棒を正規品と偽って売りさばき不正に得たおよそ7億円を暗号資産のビットコインに替えてマネーロンダリングした疑いがもたれています。楊容疑者はグループのメンバーに