◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(27日、バンテリンドーム)侍ジャパンにサポートメンバーとして選出されている佐々木泰選手がソロHRを放ちました。場面は3点リードで迎えた2回。この日「9番・ファースト」でスタメン出場した佐々木選手は、第1打席を迎えます。対する中日の柳裕也投手が投じた2球のボール球を見送ると、2ボール1ストライクからの4球目、高めの縦スライダーをとらえます。打球はそのまま大きく弧を