2021年からソロアーティスト活動を開始し、今年で5年目を迎えた岩橋玄樹。2月11日にはメジャー1stシングル「Dangerous Key」をリリースし、オリコン週間シングルランキング(2026/2/23付)で3位に輝いた。そんな岩橋の映画初出演作となったのが、2025年9月公開の「男神」だ。同作は「古事記」や「日本書紀」にも記された異界"根の国"の伝承を題材にした伝奇ホラー。「美濃・飛騨から世界へ！映像企画」で入選し、YouTubeの「怖い話怪