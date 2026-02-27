メ～テレ（名古屋テレビ） 発生から26年後に容疑者が逮捕された、名古屋市西区の主婦殺害事件。容疑者の鑑定留置が27日に終わりました。 安福久美子容疑者(69)は1999年11月、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん(当時32歳)の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いで、2025年10月に逮捕されました。 安福容疑者は、被害者の夫・悟さん(69)の高校時代の同級生。 事件後も悟さんの実家に近い名古