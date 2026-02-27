メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県桑名市のナガシマスパーランドで、人気の空中ブランコ型アトラクションがリニューアルします。 27日にプレオープンしたのは、回る空中ブランコ型アトラクション「ウェーブスウィンガー」です。 ふわっと浮くような浮遊感や開放感で、1981年の導入当初から人気のアトラクションです。 リニューアルでアトラクションの本体を入れ替え、デザイン