年齢性別問わずに楽しめる「ピックルボール」の国際大会が、三重県津市「日硝ハイウエーアリーナ」で開かれています。 【写真を見る】“年齢性別問わず”楽しめる「ピックルボール」の国際大会 アンバサダーの俳優･石黒賢さんも登場 ｢テニスよりコートも狭く簡単“レッツプレイ”｣ 三重･津市で熱戦 ピックルボールは、穴の開いたプラスチックボールをラケットで打ち合うスポ