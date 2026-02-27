2021年、県内の高校に勤務していた50代の男性が上司によるパワハラや長時間労働が原因で亡くなったとして、遺族が県に対し8900万円余りの損害賠償を求め提訴しました。訴状などによりますと、50代の男性は県教委に赴任した2019年から長時間労働や休日出勤が続き、さらに上司から「あなたは仕事ができない」、「能力がない」と同僚の前でののしられるなどのハラスメントを受けたということです。男性はその後、南信地方の高校に教頭