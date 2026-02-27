◇2026年日台野球国際交流試合 日本ハム6-1台湾代表(27日、台北ドーム)日本ハムがWBC本戦に出場する台湾代表と対戦。試合後に新庄剛志監督が台湾の選手たちにアドバイスを送りました。試合は台湾代表で日本ハム所属の古林睿煬投手に初回、3者連続三振を奪われますが、2回に郡司裕也選手がソロホームラン。4回には西川遥輝選手が台湾の2番手投手から2ランを放ち、5回には万波中正選手にも2ランが飛び出すなど6-1で日本ハムが勝利し