俳優の沢尻エリカ（39）が27日、都内で行われた映画『＃拡散』の公開初日舞台あいさつに登壇。2019年9月以来、6年半ぶりの舞台あいさつに参加した。【全身ショット】さすがのスタイル！大胆背中あきドレスの沢尻エリカ沢尻にとって、2019年9月公開の映画『人間失格 太宰治と3人の女たち』の公開記念舞台あいさつ以来の舞台あいさつとなる。沢尻は、黒のミニ丈ワンピースで登場。背中も全開で、1回転すると会場が沸いていた。“