「100年フード」に認定された讃岐うどん（文化庁提供）文化庁は27日、地域に根付く食文化をPRする「100年フード」に、讃岐うどん（香川）や札幌スープカレー（北海道）など19道県の29件を認定した。認定は5回目。総数は329件となった。江戸時代以前から伝わる郷土料理の「伝統」部門では、讃岐うどんのほか、てこね寿司（三重）や岡山ばらずし（岡山）など20件を認定した。昭和以降に誕生し今後100年の継承を目指す「未来」部