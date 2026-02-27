日航グループの日本トランスオーシャン航空（JTA、那覇市）は27日、航空機整備の必要な記録が作成されていなかったとして、再発防止策を国土交通省に報告した。作成要否の基準が明確でなく、整備士の経験則や口伝による不適切な運用が繰り返されていたことなどが原因と分析。関連規定の見直しや順守徹底に取り組むとした。国交省から1月に厳重注意を受けていた。JTAは、整備自体は適切に行われ、運航の安全性に影響はないとし