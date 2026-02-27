北陸電力はきょう、去年10月に公表していたことし3月期の通期連結決算の業績予想を上方修正しました。経常利益は、650億円の予想から850億円へ30.8％増えるほか、当期純利益は、480億円の予想から620億円へ29.2％増える見込みです。売上高に当たる営業収益は7800億円のまま変更はありません。経常利益や当期純利益の上方修正に伴い、1株当たりの期末配当は、12.5円の予想を2.5円増やし、15円としています。北陸電力は上方修正の理