韓国人俳優イ・ビョンホン（55）が27日、都内で行われた主演韓国映画「しあわせな選択」（監督パク・チャヌク、3月6日公開）のジャパンプレミアに登場した。映画のプロモーションでの来日は9年ぶり。「皆さんお久しぶりです。会いたかった」とあいさつし観客を沸かせた。この日はゲストとして女優の河合優実（25）が登場し、イとパク監督に花束を贈呈。イは河合の出演作品を数本鑑賞したといい「映画に対する真摯（しんし）な