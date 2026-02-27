女優大塚千弘（39）が27日、インスタグラムで、第2子出産を報告した。夫は俳優鈴木浩介（51）で、15年に結婚、21年に第1子が生まれている。大塚は「ご報告」と題した投稿で、「私事で大変恐縮ですがこのたび、第2子を出産致しました」とつづった。さらに「予定日超過で生まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースなのかなとにもかくにもやっぱり妊娠、出産は奇跡なんだなぁとあらためて感じました。生まれてきてくれた、