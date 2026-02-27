2月県議会の本会議が開かれ、約870億9100万円となる今年度の一般会計補正予算が可決・成立しました。「Go To Eat事業」や「Go To トラベル事業」などが盛り込まれています。27日に行われた2月定例会の本会議。今年度の補正予算案の採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。一般会計の総額で約870億9100万円で県版の「GoToトラベル」、「GoTo Eat」事業などが盛り込まれています。「Go To Eat」事業では購入額1万円で1万2500円