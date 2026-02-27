お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、300万円を1年間、金利0.6％の定期預金に預けた場合の利息についてです。Q：金利0.6％の定期預金に300万円を1年間預けると、利息はいくらでしょうか？「1年もので金利0.6％の定期預金を見つけたので300万円を預けてみたいと思い