中国・上海協力機構（SCO）代謝性疾患協力センターが2月27日、上海交通大学医学部付属瑞金病院内に設立されました。この事業は、上海市が初めて引き受けた国家級のSCOとの専門協力の場の構築であり、SCOのメンバー国が共同で代謝性疾患という難題に対応して系統的に管理することや、メンバー国の国民の福祉を増進することを目的にしています。この活動にはSCOのメンバー国、オブザーバー国、対話パートナーが積極的な反応を示して