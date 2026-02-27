MLBも取り上げた衝撃の打球速度「わずか2選手」ロイヤルズのジャック・カグリオーン外野手が26日（日本時間27日）、ダイヤモンドバックスとのオープン戦に「5番・右翼」で先発出場した。打球速度120.2マイル（約193.4キロ）の適時二塁打をマークするなど、2安打3打点の活躍。期待の逸材が放った“爆速打”に「ミサイルぶっ放している」「ジャッジ化している」と、ファンが驚いている。元二刀流の有望株で「大谷2世」とも称され