環境問題にもなっている海洋プラスチックを生まれ変わらせたベンチが完成しました。県庁でお披露目されたベンチは、プラスチック製。普段はごみとして焼却処分されている漁業用の網や、周防大島町に流れ着いたカキ養殖用パイプが原料の一部に使われています。海洋プラスチックのリサイクルは県が今年度新たに取り組んでいるもので、網は県内の漁業者から220kgを回収。またカキ養殖用パイプは周防大島町内の海岸清掃で回収されたも