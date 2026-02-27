学歴詐称疑惑をめぐり複数の容疑で刑事告発されている静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、2月27日までに地方自治法違反の疑いで書類送検されていたことが分かりました。 【写真を見る】田久保前市長の自宅を家宅捜索する警察 田久保前市長をめぐっては、市議会の百条委員会で卒業証書とされる書類の提出を拒否した地方自治法違反などの疑いや、初当選した2025年の市長選の際に虚偽の経歴を報道各社に伝えた公職選挙法違反の疑い