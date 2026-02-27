広島県内には、２２日に「春一番」が発表されました。 県内各地では、早咲きのサクラ「河津桜」が見ごろを迎えています。 呉市蒲刈町の県民の浜では約２０本の河津桜が見ごろを迎えました。 河津桜は早咲きのサクラとして知られており、今シーズンは２月１０日ごろに開花したということです。 ここ数日の暖かさによって、一気に花が開き、２７日現在、満開を迎えています。 桜を見に訪れた人は、「ストレスの発散になる