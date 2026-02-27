2月14日、美祢市「秋吉台の山焼き」で男性の衣服に火が付き死亡した事故…。美祢市の篠田市長は27日、当日は火の勢いが強く一部で防火帯を越えて焼けている部分が確認されたことを明らかにしました。市では、近く外部の有識者による「事故検証委員会」を設置することにしています。（ 美祢市・篠田洋司市長）「職員の証言から例年より火の勢いが強かったという報告は受けている。一部防火帯を火が超えているところが確認できた」2