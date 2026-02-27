江崎グリコは2月27日、「ポッキー」などを5月出荷分から値上げすると発表しました。江崎グリコによると、5月1日出荷分以降、菓子類38品とチルド食品・飲料7品で価格を改定するということです。主な商品の価格（店頭参考価格・軽減税率8％込み）は、以下のように改定されます。▽ポッキーチョコレート238円→245円▽プリッツ＜旨サラダ＞134円→140円▽ジャイアントカプリコ＜いちご＞189円→199円江崎グリコは、ポッ