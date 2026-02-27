俳優・山崎樹範が出演する舞台「氷川きよし特別公演白雲の城」の愛知公演が、３月６日に幕を開ける。山崎の妻で女優の吉井怜が、２６日に自身のインスタグラムで同公演について報告。同日迎えた山崎の５２歳誕生日についても言及し、「俳優として尊敬してやまない。夫として感謝してもしきれない。しげさんにとって５２歳が充実した日々であればそれだけで嬉しい」と感謝の気持ちをあふれさせた。公演のぼりの前で撮影した