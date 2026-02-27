山形県西川町議会の本会議で発言する菅野大志町長＝27日午前山形県西川町の町議会調査特別委員会（百条委）は27日、菅野大志町長（47）による職員への行為7件をパワハラと認定した。報告書によると、退職後も業務を遂行するよう求め、拒否すると服をつかんで町長室へ引き入れたり、深夜にウオーキングを兼ねてミーティングしたりした。被害者は複数に及ぶ。ミーティングは菅野氏が通うサウナで実施することもあり、職員が苦痛