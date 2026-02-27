報道各社の取材に応じる米海兵隊のブライアン・ウォルフォード少将（中央）＝27日午後、沖縄県の米軍キャンプ瑞慶覧日本国内などの海兵隊基地を管轄する米海兵隊太平洋基地司令官のブライアン・ウォルフォード少将が27日、米軍キャンプ瑞慶覧（沖縄県北谷町など）で報道各社の取材に応じた。米軍普天間飛行場（宜野湾市）の返還と名護市辺野古への移設に関する日米両政府の合意を順守すると強調。返還は「条件付きだ」とも指摘し