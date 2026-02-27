小学館の漫画アプリ「マンガワン」編集部は２７日、連載漫画「常人仮面」の配信を中止し、単行本の出荷を停止したと発表した。同作の原作者は、２０２０年に逮捕、略式起訴され、罰金刑を受けた人物で、当時別名義で連載していた「堕天作戦」が中止された。しかし、２２年に原作者として、新連載「常人仮面」が始まったという。同編集部は「本来であれば原作者として起用すべきではありませんでした」としたうえで、「被害に遭