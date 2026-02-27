「国際交流試合・台湾−日本ハム」（２７日、台北ドーム）日本ハムが台湾に快勝。試合後、新庄剛志監督は台湾の外野守備にアドバイスを送るシーンがあった。試合を見つめていた指揮官が気になったのは外野手の守備に就く姿勢。中腰で止まって構えていた選手が多く、「ピッチャーが投げたときに構えて待つ選手が多かった。静から動ではなく、動から動にした方がより右中間、左中間の打球に追いつけるようになると思います」と