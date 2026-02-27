冤罪の可能性がある事件の裁判をやり直す「再審制度」。これまで明確でなかったルールを作ろうと、国が法改正に向けた動きを進めているが、関係者からは「後退している」と批判の声も上がっている。長年「袴田事件」などを取材してきたジャーナリストの大谷昭宏さんと、再審制度のあり方について考える。 ■「冤罪被害者の救済」掲げるも…“改悪”批判も 2026年2月12日、再審制度の見直しに向けた法改正