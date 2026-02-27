小学館が運営する漫画アプリ「マンガワン」編集部は27日、公式サイトを更新。連載作品「常人仮面」の原作者起用に問題があったとし、同作品の配信停止および単行本の出荷停止を発表した。同編集部は「『常人仮面』につきまして、原作者の起用判断および確認体制に問題があったため、配信を停止し、単行本の出荷を停止いたしました」と報告。「原作者の一路一氏は、『堕天作戦』の作者である山本章一氏と同一人物です。2020年に、山