◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパン・佐藤輝明内野手が先制３ランを放った。両軍無得点の初回１死一、二塁、中日・柳の内角低め変化球を完璧に捉えた。今季、新設されたホームランウイングを余裕で越え、右翼中段に飛び込む一発だ。ベンチでは大谷らナインも声をあげ、大喜びした。速報アプリ「ＮＰＢ＋」によると飛距離は１３１・４メートル、打球速度は１７９・