ロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡの公式サイトが２７日、更新。１７日に５６歳で死去した真矢さんの献花式「真矢献花式〜ＥｔｅｒｎａｌＭｅＬｏＤＹ〜」を、３月８日に神奈川・ぴあアリーナＭＭで開催すると発表した。同サイトは「ＬＵＮＡＳＥＡ真矢献花式開催のお知らせ」と題し、ＲＹＵＩＣＨＩ、ＳＵＧＩＺＯ、ＩＮＯＲＡＮ、Ｊ／ＬＵＮＡＳＥＡ名義で報告した。「ＬＵＮＡＳＥＡのかけがえのないドラマー真