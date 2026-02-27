陸上の福部真子が２７日、結婚したことを発表した。インスタグラムで「昨年１２月に、食べることが大好きな私の胃袋を掴んできた強者の彼と結婚しました」とボックスにマリッジリングが並んでおさまったショットを添えて報告。「最期の日まで私が毎日幸せにします（男前）」と宣言した。そして「味噌（みそ）汁と前菜は任せてね」と記し、ハッシュタグで「＃胃袋掴もうとしたら掴まれた」「＃女のプライド捨てた」「＃でも毎日