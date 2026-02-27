◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンのＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が左腰付近に死球を浴び、ヒヤリとさせられる場面があった。初回１死、柳裕也のシュートが抜け、牧に直撃。牧はその場でジャンプし、痛がったが、笑顔で一塁へ向かった。牧は井端ジャパンを最も知っている男。井端監督が指揮官として、国際大会デビューを飾った２３年の「アジアプロ野球チャンピオン