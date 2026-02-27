シワやたるみ、クマに効果があるとして東京都内のクリニックで「プレミアムPRP皮膚再生療法」を受けた女性3人が、施術を受けた箇所に膨らみやしこりが残ったとして同クリニックを運営する医療法人社団に対し、27日、施術費用の返還のほか原状回復のための治療費や慰謝料など合計約1850万円を求めて東京地裁に提訴した。 提訴後に、代理人弁護士3人とともに会見に出席した原告のBさんは、「しこりができるような手術だと（病院は）