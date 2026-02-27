27年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、容疑者の女の鑑定留置がきょう終わりました。起訴するかどうかの判断は… 【写真を見る】名古屋主婦殺害 容疑者の69歳女の鑑定留置終了 被害者の夫｢求刑できる一番重い刑を｣ 勾留期限は3月5日まで 名古屋地検 名古屋市港区のアルバイト･安福久美子容疑者（69）は1999年11月、主婦の高羽奈美子さん当時32歳の首などを刃物で刺して殺害した疑いで、去年10月に逮捕されました。 名