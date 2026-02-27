北海道砂川市の要請を受けて出動したハンターが、猟銃所持許可を不当に取り消されたとして、処分の撤回を求めた訴訟の弁論が2月27日、最高裁で開かれた。原告は、地元猟友会支部長池上治男さん（76）。市の依頼でクマを駆除した後、猟銃所持許可を取り消され、2018年以降、7年間にわたり猟銃を持つことができていない。処分の正当性について、最高裁がどのような判断を示すのかが注目されている。弁論後、弁護団の一員で行政法研究