中部電力が業務を委託するフリーランスに、取引条件を明示していなかったとして、公正取引委員会は再発防止を求める勧告を出しました。 【写真を見る】公取委が中部電力に勧告 弁護士や医師ら39人に取引条件を明示せず…“フリーランス法違反” と認定 公正取引委員会によりますと、中部電力は2024年11月からこれまでに、弁護士や医師など39人に業務を委託する際、業務の実施日や報酬の支払日などの取引条件を明示す