秋田朝日放送 秋田県鹿角市で２６日、今シーズンの記録的な大雪で被害を受けた果樹園の早期復旧に向けた講習会が開かれました。 講習会には、鹿角市や大館市でリンゴを栽培する農家などおよそ５０人が参加しました。今シーズン秋田県北部は記録的な大雪に見舞われ、鹿角市では特産のモモやリンゴなどの木の枝が雪の重みなどで折れる被害が起きています。講習会は早い時点で処置を行い収穫量の回復につなげても