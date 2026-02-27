ドル円１５６．１０近辺、ユーロドルは１．１７９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は156.10近辺、ユーロドルは1.1795近辺で推移している。ドル円は高値を156.23レベルに伸ばしたあとは、上昇一服。前日NY終値156.13レベルを挟んだ水準に落ち着いている。 ユーロドルは1.18台割れへと再び下押しされている。ロンドン序盤に仏GDPやCPIの強含みを受けて1.1822レベルまで高値を伸ばしたが、買い